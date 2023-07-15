Российские военные уничтожили лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр

В Херсонской области ВС РФ уничтожили лодки и 12 бойцов ВСУ при попытке форсировать Днепр

Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых украинские бойцы пытались форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Как уточнил собеседник агентства, украинские военные пытались переправиться на другой берег в районе населенного пункта Софиевка, однако были остановлены Вооруженными силами РФ.

«В результате огневого поражения уничтожены 3 лодки и 12 боевиков ВСУ», — заявили в экстренных службах.

Ранее в июле военный корреспондент Василий Ткач заявил, что ВСУ с большой долей вероятности не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. По его мнению, украинские военные могут лишь закрепиться небольшой группой на каком-то участке в качестве пиар-акции своих вымышленных побед.