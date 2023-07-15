Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления украинских войск

Военкор Ткач: ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. Об этом заявил военный корреспондент Василий Ткач, пишет Ura.ru.

Он сообщил о невозможности ключевого этапа наступления украинской армии. По его словам, ВСУ могут лишь закрепиться небольшой группой на каком-то участке в качестве пиар-акции своих вымышленных побед. Военкор напомнил, что форсирование Днепра — очень сложная военная операция, для которой нужно существенное, пяти-шестикратное, превосходство сил какой-либо из сторон. «После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности», — подчеркнул Ткач.

Он указал на эффективность работы российской артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО). По мнению военкора, боевые действия на Украине — более информационное столкновение, чем военное.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление ВСУ не таким уж быстрым. По его словам, украинская сторона не будет «приукрашивать» информацию о будущих действиях ВСУ на территории боевых столкновений.

