На Украине назвали контрнаступление «не таким уж быстрым»

Глава офиса президента Украины Ермак назвал контрнаступление ВСУ «не таким уж быстрым»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) «не таким уж быстрым». Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Сегодня продвигаются не так уж и быстро», — сказал Ермак. Кроме того, по его словам, украинская сторона не будет «приукрашивать» информацию о будущих действиях ВСУ на территории боевых столкновений.

