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19:17, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине назвали контрнаступление «не таким уж быстрым»

Глава офиса президента Украины Ермак назвал контрнаступление ВСУ «не таким уж быстрым»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) «не таким уж быстрым». Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Сегодня продвигаются не так уж и быстро», — сказал Ермак. Кроме того, по его словам, украинская сторона не будет «приукрашивать» информацию о будущих действиях ВСУ на территории боевых столкновений.

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    Кристина Есикова
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