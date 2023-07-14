На Украине сравнили контрнаступление ВСУ с неспелым фруктом

Секретарь СНБО Данилов сравнил контрнаступление ВСУ с неспелым фруктом и призвал потерпеть

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с неспелым фруктом и призвал потерпеть, пообещав результаты в августе или сентябре. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

«Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», — сказал Данилов.

Он также назвал бесполезным давление на Украину с целью показать результаты. По мнению секретаря СНБО, ситуация с контрнаступательной операцией ВСУ была раздута мировыми СМИ. Данилов добавил, что это не «спортивное соревнование».

9 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что ход контрнаступления ВСУ не соответствует сделанным ранее заявлениям и сформированным ими ожиданиям. Политик также рассказал о недостаточно высоких темпах наступления. При этом, как утверждал глава государства, он не испытывает давления в связи с текущей ситуацией в зоне боевых действий.