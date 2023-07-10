В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ перестали бросать в бой крупные силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику и перешли к действиям малыми группами. На это обратил внимание врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Противник не бросает такие крупные силы, как в начале контрнаступления, пытается действовать малыми группами. Но к этому наши подразделения готовы и достаточно успешно справляются с поставленными задачами», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что ВСУ изменили тактику боевых действий на запорожском направлении. На данном участке украинские войска стали атаковать небольшими группами. Рогов считает, что командование ВСУ осознало, что первоначальная стратегия «навалом» провалилась и привела к большим потерям.

7 июля замминистра обороны США Колин Каль заявил, что начавшееся 4 июня контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне.