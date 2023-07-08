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13:50, 8 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о смене тактики ВСУ

Рогов заявил, что на запорожском направлении ВСУ пытаются атаковать небольшими группами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику боевых действий на запорожском направлении. На данном участке украинские войска стали атаковать небольшими группами, отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в последнее время чаще всего подобным образом действует украинская пехота. На широком участке фронта она пытается идти в атаку с целью захватить передовые позиции Российской армии и там закрепиться.

Рогов считает, что командование ВСУ осознало, что первоначальная стратегия «навалом» провалилась и привела к большим потерям.

Ранее стало известно, что украинские войска оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области.

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    Варвара Кошечкина
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