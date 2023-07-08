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13:03, 8 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили об оставленных ВСУ позициях у Пятихаток

Рогов сообщил, что ВСУ «внезапно» оставили позиции в районе Пятихаток Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Его цитирует РИА Новости.

Украинские военные полностью оставили позиции в районе села, «причем вышли внезапно», добавил Рогов.

По его мнению, причиной вывода может быть ротация или перегруппировка для удара в другом направлении, заявив также о больших потерях ВСУ в этом районе.

Ранее об отступлении ВСУ в этом районе проинформировал и канал «Военкоры Русской весны». По данным издания, вывод украинских подразделений из этого поселка может быть связан с тем, что командование сочло попытку прорыва на этом направлении бесперспективным.

7 июля Рогов сообщал, что Вооруженные силы России пошли в контратаку в районе села Пятихатки.

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    Антон Похиляк
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