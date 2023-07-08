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09:46, 8 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о выводе ВСУ войск из населенного пункта в Запорожской области

«РВ»: ВСУ неожиданно прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неожиданно прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили. О выводе войск из этого поселка в Запорожской области стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным издания, вывод украинских подразделений из этого поселка может быть связан с тем, что командование сочло попытку прорыва на этом направлении бесперспективным. Военные корреспонденты издания отметили, что вывод ВСУ начался постепенно.

«Боевики начали по посадкам покидать район Пятихатки, оттягиваясь вглубь своей обороны. Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», — рассказало издание.

Ранее сообщалось, что российские войска перешли в контрнаступление в районе этого населенного пункта. Как заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, армия выдавливала с окраин северной части села оставшуюся группу ВСУ.

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    Марк Леонов
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