В Запорожской области рассказали о контратаке ВС России в районе села Пятихатки

Рогов заявил, что ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России пошли в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии», — заявил он.

По его словам, Российская армия выдавливает с окраин северной части села Пятихатки оставшуюся группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве примерно 60-70 человек.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России приостановили наступление украинской армии на ореховском участке фронта в Запорожской области. Противник пытался прорвать линию обороны российских сил, но понес потери и был вынужден спасаться бегством.