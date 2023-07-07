Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 7 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о контратаке ВС России в районе села Пятихатки

Рогов заявил, что ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России пошли в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии», — заявил он.

По его словам, Российская армия выдавливает с окраин северной части села Пятихатки оставшуюся группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве примерно 60-70 человек.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России приостановили наступление украинской армии на ореховском участке фронта в Запорожской области. Противник пытался прорвать линию обороны российских сил, но понес потери и был вынужден спасаться бегством.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о запугивающем ВСУ «барьере» России

    Россиянам пообещали повторение рекордной жары

    В Индии объявили дату запуска лунной миссии

    Опасность сброса зараженной воды с «Фукусимы» оценили

    Перечислены лучшие жаждоутоляющие напитки

    Экипаж высадил часть пассажиров из самолета из-за лишнего веса

    Стало известно о переходе футболиста ЦСКА в «Спартак»

    В России запустят уникальный проект для блогеров

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    Дело об исчезновении россиянки Цурковой связали с нацбезопасностью Ирака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости