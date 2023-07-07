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14:18, 7 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о приостановке наступления ВСУ на ореховском участке фронта

Рогов заявил, что российские военные остановили наступление ВСУ на ореховском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные приостановили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Противник пошел большим количеством, но был остановлен. Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках», — рассказал Рогов.

6 июля стало известно о переброске резервов ВСУ в Запорожскую область. Тогда Рогов заявил, что интенсивные бои идут на ореховском участке фронта.

Он также допустил, что ограниченный контингент стран НАТО — в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии — может быть введен на территорию Украины после саммита альянса, который запланирован на 11-12 июля.

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    Алевтина Запольская
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