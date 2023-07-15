В Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу самку леопарда

Самку переднеазиатского леопарда выпустили в дикую природу в Кавказском заповеднике

Молодую самку переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе выпустили в дикую природу в Кавказском заповеднике. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на руководителя Центра восстановления леопарда на Кавказе Николая Воронина.

По словам специалиста, Ачипсе очень скрытная, как и полагается самкам ее вида.

«На этапе тестирования, во время оценки реакции на домашний скот, Ачипсе скрылась из поля зрения в самую труднодоступную часть вольера, заросшую густой растительностью, и не показывалась оттуда до следующего дня. Это очень хороший показатель», — пояснил Воронин.

Ачипсе и ее брат Чилмас родились в июля 2021 года у пары леопардов Филоу и Шивы, которые прибыли в центр из Швеции. Ожидается, что сама также выпустят на волю в Северной Осетии в ближайшее время. Перед выпуском хищники прошли специальную программу подготовки к жизни в диких условиях и тестирование на охотничье поведение и реакцию на человека и домашний скот.