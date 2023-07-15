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13:59, 15 июля 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

Минобороны: российские средства ПВО в течение суток уничтожили шесть беспилотников ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районах населенных пунктов Жовтневое в Харьковской области, Пшеничное и Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Ключевое Донецкой народной республики (ДНР) и Пологи Запорожской области.

Кроме того, средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск отразили 17 атак ВСУ в ДНР и ЛНР.

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    Варвара Кошечкина
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