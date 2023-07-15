Минобороны заявило об отражении 17 атак украинских войск в ДНР и ЛНР за сутки

Минобороны заявило, что российские войска отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск отразили семнадцать атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об это заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ВСУ безуспешно попытались провести атаки в районе Северного, Курдюмовки, Новомихайловки, Марьинки, Клещеевки и Малоильиновки ДНР, а также возле Белогоровки ЛНР. Кроме того, в Курдюмовке была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным ведомства, за сутки Украина потеряла на донецком направлении до 315 военнослужащих, две боевые бронемашины, три пикапа и гаубицу «Д-30».

Накануне Конашенков сообщал, что на донецком направлении спецоперации было отражено 16 атак украинских войск в районе нескольких населенных пунктов ДНР.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений. По его словам, российские войска снижают наступательный потенциал противника за счет ударов высокоточным оружием по западной технике и резервам.