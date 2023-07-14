Российские войска отразили 16 атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении 16 атак ВСУ на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и около Клещеевки. Помимо того, российские военнослужащие нанесели поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки и Красногоровки.

«Уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив Донецкой народной республики», — добавили в Минобороны.

Противник в ходе боев потерял до 280 бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» произведенную в Польше, гаубицу «Д-20», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36, которую произвели в США.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли высокоточный ракетный удар по местам хранения украинских боеприпасов. Там уточнили, что групповой удар по объектам ВСУ был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).