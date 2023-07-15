Россиянам дали совет по хранению сбережений

Экономист Беляев посоветовал хранить сбережения в валюте и золоте

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился с россиянами советом по хранению сбережений. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что сегодня одним из надежных способов хранения является валюта.

«Если в прошлом году мы давали рекомендации, что в валюте деньги хранить ни в коем случае нельзя, то в этом году ситуация изменилась коренным образом. Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — объяснил экономист.

Поэтому если речь идет о сохранении денег и защите от инфляции, то валюта подходит для такого рода вложений Михаил Беляев экономист

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что говорить о том, что при хранении сбережений в валюте можно получить существенную прибыль, не представляется возможным.

Золото

Еще одним способом хранения сбережений экономист назвал золотые операции.

«Есть такое понятие — обезличенные металлические счета. То есть вы приходите в банк, отдаете свои деньги, а вам их пересчитывают в граммы драгоценного металла. Когда вы хотите выйти из этого счета, то вам оценивают ваши граммы по текущей цене. Но тут может получиться, что вы что-то потеряли, а может получиться, что что-то выиграли. Потому что в долгосрочном аспекте цена на золото растет, но падения бывают», — объяснил он.

Банк и фондовый рынок

Также Беляев сообщил, что еще одним надежным способом хранения сбережений является их вложение в банк. При этом экономист отметил, что доходность при таком решении будет невысокой.

Если же хочется больше получить доходов, то нужно обратить внимание на фондовый рынок Михаил Беляев экономист

«На фондовом рынке больше рисков, но зато и доход может быть больше. Там есть несколько доступных инструментов для простых инвесторов. Есть такое понятие — индивидуальный инвестиционный счет. Он открывается у брокера, и первые 400 тысяч рублей, которые вы положили на этот счет, освобождаются от налогообложения. При этом операции проводить необязательно. Но это подходит только тем, кто работает и платит налог», — рассказал он.

Беляев отметил, что просто так периодически выходить на фондовый рынок, чтобы поиграть и получить какой-то доход, невозможно. «Если вы собираетесь проводить операции на фондовом рынке, то вы должны понять, что это вторая работа», — заключил экономист.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что рубль на предстоящей неделе, вероятно, будет слабеть к доллару — следующим уровнем сопротивления является отметка 95 рублей за доллар.