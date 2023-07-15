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07:19, 15 июля 2023Россия

В России указали на необходимость передышки в НАТО для наращивания потенциала

Генерал-лейтенант Бужинский: НАТО для наращивания военного потенциала необходима передышка

Фото: Globallookpress.com

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире радио «Спутник в Крыму» указал на то, что НАТО необходима передышка на годы для восстановления военного потенциала и наращивания производства техники. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что Североатлантический альянс не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, хотя ему выгодна прокси-война, когда он пытается ослабить Россию руками Киева.

С другой стороны, постоянно звучат сообщения о том, что у НАТО кончаются снаряды и некоторые виды вооружений, добавил Бужинский.

«Я бы не говорил однозначно, что им выгодна бесконечная война. Думаю, что они подождут еще несколько месяцев, если у Украины не будет успехов -= а их не будет, — они начнут поговаривать, что нужно заканчивать, садиться за стол переговоров и на каких-то приемлемых для них условиях конфликт заканчивать», — сказал он.

По словам Бужинского, западным странам для военного потенциала нужны годы и значительные инвестиции, однако собственники предприятия военно-промышленного комплекса требуют гарантий заказов на ближайшие 10-20 лет, к чему никто пока не готов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предсказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут совершить масштабное наступление вопреки планам НАТО.

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    Марина Совина
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