Леонков: ВСУ не смогут совершить масштабное наступление, которое планировали в НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков предсказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут совершить масштабное наступление вопреки планам НАТО. Его слова приводят «Известия».

«В НАТО обещали продолжить делиться с ними исчерпывающими разведданными и, конечно, дадут их, помогут боеприпасами. Украине важно будет найти или пробить брешь», — отметил специалист.

Он добавил, что харьковский рывок ВСУ обусловлен отсутствием сплошной линии российской обороны на линии боевого соприкосновения, однако в настоящее время на позициях многое изменилось.

Тем не менее, украинские войска продолжают атаковать, поскольку так им сказали в НАТО, отказаться они не могут, несмотря на большие потери, уверен Леонков.

Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) трудно атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения.

