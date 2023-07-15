В России предсказали отсутствие масштабного наступления ВСУ вопреки планам НАТО
Военный эксперт Алексей Леонков предсказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут совершить масштабное наступление вопреки планам НАТО. Его слова приводят «Известия».
«В НАТО обещали продолжить делиться с ними исчерпывающими разведданными и, конечно, дадут их, помогут боеприпасами. Украине важно будет найти или пробить брешь», — отметил специалист.
Он добавил, что харьковский рывок ВСУ обусловлен отсутствием сплошной линии российской обороны на линии боевого соприкосновения, однако в настоящее время на позициях многое изменилось.
Тем не менее, украинские войска продолжают атаковать, поскольку так им сказали в НАТО, отказаться они не могут, несмотря на большие потери, уверен Леонков.
Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) трудно атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения.