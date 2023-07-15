Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:22, 15 июля 2023Бывший СССР

В России предсказали отсутствие масштабного наступления ВСУ вопреки планам НАТО

Леонков: ВСУ не смогут совершить масштабное наступление, которое планировали в НАТО

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный эксперт Алексей Леонков предсказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут совершить масштабное наступление вопреки планам НАТО. Его слова приводят «Известия».

«В НАТО обещали продолжить делиться с ними исчерпывающими разведданными и, конечно, дадут их, помогут боеприпасами. Украине важно будет найти или пробить брешь», — отметил специалист.

Он добавил, что харьковский рывок ВСУ обусловлен отсутствием сплошной линии российской обороны на линии боевого соприкосновения, однако в настоящее время на позициях многое изменилось.

Тем не менее, украинские войска продолжают атаковать, поскольку так им сказали в НАТО, отказаться они не могут, несмотря на большие потери, уверен Леонков.

Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) трудно атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден укусил маленькую девочку и попал на видео

    Сын госпитализированного актера Краско раскрыл подробности о его состоянии

    Американская нефтесервисная компания объявила о прекращении поставок в Россию

    Бывшего вице-губернатора Рязанской области арестовали за взятки

    Определена причина разрушения верхней ступени ракеты Vulcan Centaur

    В России предсказали отсутствие масштабного наступления ВСУ вопреки планам НАТО

    Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

    В Германии заявили о готовности России долго выдерживать санкции

    «Нарисуйте новую карту» 40 лет назад СССР хотели нарезать на штаты по подобию США. Могло ли это спасти Союз от развала?

    Экстрадированный из Эстонии россиянин отказался признать вину в суде США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости