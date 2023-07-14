Экс-глава ЦРУ рассказал о ловушке для ВСУ

Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что ВСУ трудно атаковать из-за крепкой обороны и мин России

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) трудно атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Петреус рассказал о ловушке для ВСУ и подчеркнул, что украинским военным «очень болезненно пробиваться через эти позиции» России. Он уточнил, что россияне существенно окопались и усилили оборонительные рубежи, а поля перед постами усеяли противотанковыми и противопехотными минами.

Кроме того, Киев не добьется значительного успеха без лидерства в небе. В таких обстоятельствах даже передовая бронетехника Запада не повлияет на ход контрнаступления. Дроны, на которые надеялся Киев, российские солдаты уничтожают с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Россияне также просматривают и обстреливают все пространство перед укрепрайонами ВСУ.

Ранее в США усомнились в эффективности кассетных снарядов для ВСУ. «Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны», — отмечается в публикации New York Times.