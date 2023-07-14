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22:12, 14 июля 2023Мир

В США усомнились в эффективности кассетных снарядов для ВСУ

New York Times: Пентагон усомнился в немедленной пользе кассетных боеприпасов для ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: US Army / Reuters

Американские официальные лица и аналитики оценили пользу кассетных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников Пентагона, чьи имена не уточняются.

Американские чиновники усомнились в немедленной пользе кассетных боеприпасов для ВСУ. «Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны», — отмечается в публикации.

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Боеприпасы могут повлиять на действия ВСУ гораздо позже только в том случае, если Киев получит гораздо большее количество снарядов.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В свою очередь президент США Джо Байден отмечал, что передача Киеву кассетных боеприпасов обеспечит успех наступления ВСУ. «Я решил, что оно им нужно», — подчеркнул американский лидер.

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    Марина Совина
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