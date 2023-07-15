Американские эксперты назвали Украину второсортным союзником НАТО

Американские эксперты заявили о «лакейском статусе» Украины на саммите НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе напомнил Украине о статусе державы второго сорта, а президенту страны Владимиру Зеленскому оставалось только помалкивать с расчетом на продолжение помощи, считают американские эксперты. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил историк и политический комментатор Дэн Лазар, саммит не был провальным для киевской делегации. «Я бы не сказал, что саммит стал провалом для Украины, но точно напоминанием об их лакейском статусе», — заявил он.

По мнению эксперта, Киев стал жертвой двойных стандартов Вашингтона, так как он не хочет вступления Украины в НАТО, боясь стать стороной конфликта. Лазар добавил, что Зеленскому в Литве оставалось «держать язык за зубами в надежде, что США и Великобритания продолжат посылать просроченное оружие».

Аналитик Пентагона в отставке Чак Спини назвал Украину второсортным или младшим союзником НАТО. «Ей не предложат членства в НАТО в обозримом будущем», — считает он.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны Североатлантического альянса еще раз подтвердили, что продолжат помогать Украине в конфликте с Россией.