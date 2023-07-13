Названы главные итоги саммита НАТО для Украины

Политолог Бышок назвал продолжение поддержки Украины главным итогом саммита НАТО для Киева

На саммите НАТО в Вильнюсе страны Североатлантического альянса еще раз подтвердили, что продолжат помогать Украине в конфликте с Россией. Это стало одним из главных итогов прошедшей встречи государств блока, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Итоги саммита для Украины

«Главные итоги для Украины — это то, что западные союзники продолжат ее поддержку. Одновременно они подтвердили необходимость приходить к консенсусу в отношении больших шагов, даже такого шага, как членство Швеции в НАТО, не говоря уже о возможности предоставления Украине статуса члена альянса или кандидата в члены альянса», — сказал он.

Что думают в альянсе о членстве Киева?

При этом в отношении Киева у НАТО двойственная позиция, считает политолог.

С одной стороны, все страны-члены НАТО говорят о необходимости поддержки в отношении Украины. С другой стороны, есть понимание, что эта поддержка не должна быть настолько близкой, чтобы поставить сами страны-члены НАТО в ситуацию прямой конфронтации с Российской Федерацией Станислав Бышок политолог

«НАТО как альянс оборонительный — он не про то, чтобы защищать какую-то третью страну в лице Украины от четвертой страны в лице России. Альянс НАТО призван защищать страны-члены НАТО от кого-то извне. С одной стороны, Украина воспринимается как своя страна, как единственная страна в истории НАТО, которая физически борется за то, чтобы стать членом альянса. С другой стороны, понимание того, что у альянса гораздо больше обязанностей перед актуальными членами НАТО, а не перед потенциальным членом в лице Украины», — добавил специалист.

Сроки вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО все еще очень туманно, поскольку точных сроков никто не обозначил, отметил Станислав Бышок.

«Никто всерьез, в том числе из украинской делегации не ожидал какого-то формального приглашения. Но та формулировка, которая была принята в итоговом документе, замкнута сама на себя. Там есть фраза о том, что Украину обязательно примут в альянс, когда для этого созреют условия. А созреют условия тогда, когда члены НАТО решат, что эти условия созрели. Этот документ можно принимать как угодно, это прыжок на месте», — заключил он.

Саммит НАТО проходи в столице Литвы 11 и 12 июля. Одной из главных тем был вопрос присоединения Украины к организации, однако официально страну пока не пригласили. Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Политик остался доволен итогами саммита и заявил, что уверен во вступлении страны в НАТО в будущем. Однако перед приездом в Вильнюс он раскритиковал государства военного блока за нерешительность в вопросе принятия Киева в организацию.