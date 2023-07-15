Россиян призвали не регистрировать в частных домах рабочих из ближнего зарубежья

Депутат Гаврилов призвал не регистрировать в частных домах рабочих из ближнего зарубежья

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов призвал россиян не регистрировать временно в частных домах рабочих из ближнего зарубежья. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что летом владельцы зачастую стремятся отремонтировать дачи, обустроить участки, нанимая строителей. Если они просят временную регистрацию, пока работают на стройке, то лучше им отказать.

«Важно понимать, что временно зарегистрированные в чужом жилье люди имеют полное право там проживать», — подчеркнул Гаврилов, отметив, что они имеют право на пользование всеми помещениями дома, отказать им в этом по закону нельзя.

Также временно зарегистрированные могут использовать коммунальные услуги, приглашать гостей и устраивать праздники, а также привозить и регистрировать по месту жительства всех своих детей, по закону на это не нужно согласие собственника, ребенок проживает по месту регистрации одного из родителей.

Кроме того, в случае срочной продажи недвижимости сделку будет очень сложно осуществить, особенно если в помещении зарегистрированы не только строители, но и дети. В этом случае придется решать вопрос в суде, если не удастся достичь компромисса, заключил Гаврилов.

Ранее депутат предупредил, что если сосед просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это.

