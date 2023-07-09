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07:51, 9 июля 2023Россия

В Госдуме призвали отказывать соседям в постройках с нарушением

В Госдуме рассказали, почему нельзя соглашаться на возведение построек с нарушением

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Если сосед просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это может повлиять другой участок и снизить его стоимость при продаже. Политик уточнил, что стена пристройки соседа может быть построена впритык к дому. Это создает дополнительную тень. «Кроме того, построив дом с нарушением, при продаже хозяин подставит будущего покупателя. А если вы уже сами приобрели такой дом, то есть вероятность, что сосед будет судиться», — рассказал он, почему нужно отказывать в таких предложениях.

Он призвал не соглашаться на постройку чего-либо с явными нарушениями. «Это касается отступов, предельных параметров строительства, в том числе высот, не допускать нарушения охранных зон», — призвал депутат.

В начале мая 2023 года российское правительство приняло постановление, согласно которому самовольные постройки на даче могут оказаться под угрозой сноса.

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    Марина Совина
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