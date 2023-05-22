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16:01, 22 мая 2023Среда обитания

Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек. Что нужно знать перед строительством?

Юристы: cамовольные постройки россиян на даче оказались под угрозой сноса

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В начале мая 2023 года российское правительство приняло постановление, согласно которому самовольные постройки на даче могут оказаться под угрозой сноса. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Без риска сноса на даче можно возводить сараи, бани, навесы, погреба, хозяйственные постройки. Однако для остальных объектов необходимо разрешение на строительство.

На какие постройки необходимо получать разрешения

В документе уточняется, что оформлять специальное разрешение не потребуется для возведения вспомогательных построек на даче. Чтобы относиться к этой категории, объект должен подходить хотя бы под один из критериев:

  • он строится на одном участке с основным зданием и предназначен для его обслуживания;
  • поможет обеспечить эксплуатацию основного здания, не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом. Постройка расположена на том же или смежном участке с главным домом, а ее площадь не превышает 1500 квадратных метров;
  • расположен на земельном участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства, максимальная высота -- 20 метров.

Как поясняют юристы, для обычных граждан в таких случаях вспомогательными постройками будут считаться бани, сараи, навесы, погребы и прочие хозяйственные постройки, а для застройщиков — здания КПП, пункты охраны, диспетчерские пункты, офисы продаж.

Фото: Irina Dainakova / Shutterstock / Fotodom

Для возведения прочих объектов на даче россиянам придется получать разрешение, предупреждают специалисты. Если постройка окажется не вспомогательной, а самостоятельной, то ее могут признать самовольным сооружением и потребовать снести. Юристы отметили, что на такие объекты нельзя приобрести право собственности. Кроме того, владелец участка не сможет распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду и совершать другие сделки.

Проблемы могут возникнуть из-за неправильно установленных туалетов

Серьезные последствия также ожидают дачников при неправильно построенных туалетах. Эксперты объясняют, что требования к этим объектам на загородных участках в основном касаются комфорта и безопасности соседей. Чтобы избежать наказания и лишних трат, необходимо учитывать ряд правил.

Так, уборная должна быть расположена не менее чем в 12 метрах от других построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Кроме того, туалет необходимо оснастить герметичным баком. За нарушение правил дачников могут оштрафовать на сумму от 3000 до 5000 рублей или потребовать демонтировать конструкцию.

Фото: Svetlyachock / Shutterstock / Fotodom

Санкции предусмотрены и за пренебрежение другими нормами. Так, размещение имущества за пределами кадастровых границ участка повлечет гражданско-правовую ответственность. В случае конфликта от владельца дачи потребуют не только освободить занятую площадь, но и заплатить муниципалитету за аренду.

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Кроме того, строгие правила распространяются на разведение огня на загородном участке. Минимальное расстояние от построек до места установки мангала — пять метров. Эксперты предупреждают, что использование открытого огня возможно только при наличии первичных средств пожаротушения и мобильной связи для вызова экстренных служб. За нарушение правил в пожароопасный сезон дачникам придется заплатить до 20 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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