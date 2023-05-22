Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек

РБК: самовольные постройки на даче находятся под угрозой сноса

Если постройка на дачном участке не будет соответствовать критериям вспомогательного строения, то ее признают самовольной и могут снести. Об угрозе остаться без подобных строений россиян предупредили юристы, сообщает РБК.

Специалисты отметили, что в России подписали постановление о вспомогательных постройках и критериях, которым они должны соответствовать. Без риска сноса на даче можно возводить сараи, бани, навесы, погребы, хозяйственные постройки. Однако для остальных объектов необходимо разрешение на строительство.

Юристы уточнили, что, если постройка будет признана самовольной, на нее нельзя приобрести право собственности, а владелец участка не сможет ей распоряжаться — продавать, дарить, сдавать в аренду и совершать другие сделки. При этом такой объект нельзя использовать, он будет подлежать сносу.

Ранее россиян предупредили о штрафах за разведение некоторых растений на даче. Так, на загородном участке запрещено высаживать мак, коноплю и другие культуры, из которых можно произвести сырье для наркотиков.