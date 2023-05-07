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07:16, 7 мая 2023Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах за некоторые растения на даче

Юрист Комсолев: за выращивание мака и конопли на даче грозит штраф до 500 тысяч рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Юрист Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik предупредил россиян о штрафах за выращивание некоторых растений на дачах.

Так, мак, коноплю и другие растения, их которых можно произвести сырье для наркотиков, запрещено высаживать на приусадебном участке без лицензии, которая выдается медицинским организациям.

В некоторых регионах России дачников могут привлечь к административной ответственности за борщевик на участке, например, в Московской области владельцу земли грозит взыскание до пяти тысяч рублей, напомнил юрист.

«Установлена административная ответственность за посев, распространение и использование сельскохозяйственных растений, даже, например, картофеля. Если вы выращиваете урожай в личных целях, ответственности не будет», — добавил Комсолев.

Он пояснил, что при выращивании урожая на продажу запрещено правилами заготовки, хранения и реализации семян сельскохозяйственных растений. Нарушителям грозит предупреждение и штраф от 300 до 500 рублей.

Также деревья с крупным стволом, например, яблони и груши, нельзя сажать на расстоянии менее одного метра до забора, чтобы не затемнять соседский участок, заключил юрист.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в случае, если соседи по даче разводят антисанитарию на участке, необходимо обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить 50 тысяч рублей, объяснил он россиянам.

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Марина Совина
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