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04:39, 6 мая 2023Россия

Россиян предупредили о штрафе за антисанитарию на дачном участке

Депутат Чаплин: штраф за антисанитарию на дачном участке составит 50 тысяч рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в случае, если соседи по даче разводят антисанитарию на участке, необходимо обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить 50 тысяч рублей, объяснил он россиянам, передает РИА Новости.

По его словам, нередки случаи, когда недобросовестные граждане загрязняют загородную территорию. В том числе, бывают случаи, когда владельцы дачных участков регулярно вывозят мусор из квартиры в СНТ.

«Если собственник не идет на контакт, не хочет слышать претензии от соседей, то в СНТ проводится общее собрание и принимается решение о ненадлежащем использовании дачного участка. Следующий шаг — коллективное обращение в суд», — уточнил Чаплин.

Если дача находится не в СНТ, то гражданин может самостоятельно обратиться в суд, приложив фотодоказательства нарушения, подчеркнул депутат.

По его словам, за нецелевое использование земли предусмотрен штраф для физических лиц будет в размере 1–1,5 процента от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей. Однако, если кадастровая стоимость земли не определена, то мусор на даче могут обойтись в 20–50 тысяч рублей, рассказал Никита Чаплин.

Ранее сообщалось, что за сжигание сухой травы на земельном участке россиян могут оштрафовать на сотни тысяч рублей.

Согласно новым нормам, сжигать мусор, ботву и траву можно в яме или котловане диаметром до метра или в металлической бочке с твердым основанием, если до построек не менее 7,5 метра. Наказание за сжигание травы на участке зависит от того, пострадал ли от действий поджигателей кто-либо кроме трав и насекомых, напомнили россиянам.

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Марина Совина
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