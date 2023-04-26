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20:46, 26 апреля 2023Среда обитания

Дачников предупредили о многотысячных штрафах за неправильную уборку травы

Эколог Хлынов: россиян могут оштрафовать на сотни тысяч за сжигание сухой травы на даче

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

За сжигание сухой травы на земельном участке россиян могут оштрафовать на сотни тысяч рублей. О наказании за неправильную уборку территорий предупредил эколог, руководитель московской группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Антон Хлынов, пишет «Секрет Фирмы».

Эксперт назвал этот способ избавиться от прошлогодней растительности одной из главных причин лесных пожаров. Основная опасность сжигания травы на даче — это иллюзия контроля, так как в сухую и ветреную погоду разведенный огонь легко может распространиться за пределы того участка, который предполагалось очистить, пояснил Хлынов. Огонь может переходить на деревни и села и приводить к гибели людей и животных.

«Когда сжигается трава, там практически все живое уничтожается. А почва… ну, минеральной частью она обогащается, но уничтожается органическая часть. В целом при антропогенных пожарах природной системе однозначно наносится вред. Все-таки принято считать, что природе виднее, как поступать в данном случае», — рассказал Хлынов.

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Согласно новым нормам, сжигать мусор, ботву и траву можно в яме или котловане диаметром до метра или в металлической бочке с твердым основанием, если до построек не менее 7,5 метра. Наказание за сжигание травы на участке зависит от того, пострадал ли от действий поджигателей кто-либо кроме трав и насекомых.

Обычным гражданам придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей, частным предпринимателям — от 40 до 60 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч рублей.

Когда действует особый противопожарный режим в конкретном регионе штрафы вырастают в среднем вдвое. Если в результате сжигания травы кто-то пострадает, то сумма взыскания может вырасти до 500 тысяч рублей или обернуться лишением свободы до 4 лет.

Ранее россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка. За нарушение правил можно получить административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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