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05:57, 15 июля 2023Россия

Политолог допустил управление истребителями F-16 на Украине летчиками НАТО

Военный политолог Иванников: истребителями F-16 на Украине будут управлять летчики НАТО

Фото: Piroschka van de Wouw / Globallookpress.com

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников допустил, что в случае поставок на Украину истребителей F-16 ими будут управлять летчики НАТО. Его слова приводит URA.RU.

По мнению эксперта, украинские пилоты вряд ли смогут быстро освоить сложную иностранную технику, а ее эксплуатация затруднительна при нынешнем течении специальной военной операции.

Иванников отметил, что для Военно-воздушных сил Украины управление такими истребителями является неосуществимой задачей в ближайшие несколько лет.

«Здесь возможны альтернативные варианты — это летчики стран НАТО, ушедшие в отставку, либо же освобожденные на какое-то время от своих должностных обязанностей. Они будут управлять этими самолетами», — заявил он.

Политолог не исключил, что управлять F-16 могут и действующие военные альянса, например, их будут временно освобождать от прямых обязанностей и переводить на Украину в виде частных военных компаний. Он назвал такое развитие событий провокационной схемой.

Ранее издание Politico сообщило, что европейские страны у настоящему моменту не получили формальное разрешение США на обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16.

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    Марина Совина
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