Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:19, 15 июля 2023Мир

Стало известно об отсутствии у Европы разрешения США на обучение пилотов ВСУ

Politico: Европа до сих пор не получила разрешение США на обучение пилотов ВСУ на F-16

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Европейские страны у настоящему моменту не получили формальное разрешение США на обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на свои источники.

«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США», — отмечается в публикации.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Согласно публикации, страны Европы не могут начать обучение без официального разрешения Госдепе по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне уточнили, что до сих пор рассматривают соответствующий вопрос. Предпосылок для отрицательного ответа на данный момент нет, заключило Politico.

Ранее член Конгресса Марджори Тейлор Грин инициировала запрет на поставки ВСУ истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности. Она также пдала поправку, которая предписывает президенту страны Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    У 92-летнего Ивана Краско в больнице начались галлюцинации. Что известно о состоянии народного артиста?

    Попавшие в плен бойцы ВСУ призвали украинцев избегать мобилизации

    Зеленскому спрогнозировали продолжение политической карьеры

    Стало известно об уничтожении росссийской армией ВСУ «дедовскими» танками

    Стало известно об отсутствии у Европы разрешения США на обучение пилотов ВСУ

    Киев высказался о покупке российских ядерных реакторов у Болгарии

    Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили

    Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

    В подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

    Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления украинских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости