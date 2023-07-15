Стало известно об отсутствии у Европы разрешения США на обучение пилотов ВСУ

Politico: Европа до сих пор не получила разрешение США на обучение пилотов ВСУ на F-16

Европейские страны у настоящему моменту не получили формальное разрешение США на обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на свои источники.

«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США», — отмечается в публикации.

Согласно публикации, страны Европы не могут начать обучение без официального разрешения Госдепе по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне уточнили, что до сих пор рассматривают соответствующий вопрос. Предпосылок для отрицательного ответа на данный момент нет, заключило Politico.

Ранее член Конгресса Марджори Тейлор Грин инициировала запрет на поставки ВСУ истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности. Она также пдала поправку, которая предписывает президенту страны Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Соединенных Штатов из НАТО.