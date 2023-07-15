Бойцы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ для координации различных войск

Бойцы «Шторм Z» Южной группировки войск захватили планшет ВСУ с системой «Крапива»

Бойцы отряда «Шторм Z» Южной группировки войск на угледарском направлении захватили планшет Вооруженных сил Украины (ВСУ) с системой «Крапива», который используется для координации между командирами различных войск. Об этом сообщил российский командир с позывным Русский, передает РИА Новости.

Он пояснил, что, например, сидящая в блиндаже группа при приближении техники противника ставит на карте метку, которую могут увидеть любые другие военнослужащие.

«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», — отметил командир.

По словам Русского, все цели, которые обнаруживают подразделения ВСУ, в том числе при помощи беспилотников, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении.

Ранее команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) предупредила, что технологии Starlink Илона Маска подвергают украинских военных «повышенному риску» со стороны кибершпионов.

