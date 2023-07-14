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22:25, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об опасности технологий Илона Маска для украинских военных

Telegraph: на Украине заявили, что технологии Starlink Маска подвергают ВСУ опасности

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины заявила, что технологии Starlink Илона Маска подвергают украинских военных «повышенному риску» со стороны кибершпионов. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Компьютеры, расположенные за периметром защиты, в частности те, которые используют терминалы Starlink для доступа в интернет, подвергаются повышенному риску», — предупредила Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).

Специалисты порекомендовали Вооруженным силам Украины (ВСУ) установить современное антихакерское программное обеспечение.

Ранее российский военный рассказал, что ВСУ используют переданную Илоном Маском систему Starlink для защиты беспилотников от противодронных средств. По его словам, система Starlink позволяет перестроить связь на другие частоты, вследствие чего противодронные средства могут не срабатывать на некоторые модели беспилотников.

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    Марина Совина
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