Попавшие в плен украинские военные заявили, что Киев отправляет бойцов ВСУ на убой

Попавшие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что Киев «отправляет их на убой», передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как уточнили украинские военные, их забрали по мобилизации прямо из дома и отправили на передовую. Как уточнил один из пленных, оружия дали мало. «Был старый автомат, 82-го года, было четыре рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — отметил он. Как указал военный, была боевая машина пехоты (БМП) Bradley, которая постоянно ломалась.

Он признался, что при появлении российских военных их отряд не стал сопротивляться — сразу сложили оружие и подняли руки. Они призвали украинцев не идти на фронт и избегать мобилизации любыми способами.

Ранее российский военнослужащий с позывным Сатурн рассказал, что ВСУ на запорожском направлении бросают пехоту фактически на убой. Он отметил, что командование противника приказывает бойцам идти на штурм российских позиций без поддержки техники.