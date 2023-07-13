Российский военный рассказал о брошенных на убой солдатах ВСУ под Запорожьем
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении бросают пехоту фактически на убой. Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий с позывным Сатурн.
Он отметил, что командование противника приказывает бойцам идти на штурм российских позиций без поддержки техники. В результате атакующие подразделения ВСУ были остановлены и уничтожены ответным огнем.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к Крыму. По его словам, украинские военные планировали подойти к полуострову с запорожского направления. «Но этот план уже очевидно провалился», — добавил он.
12 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры кладбища американской техники у Орехова на запорожском направлении. «Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley. Часть бронемашин уничтожена, а часть просто брошена», — говорится в публикации. На кадрах показана техника производства США, некоторые бронемашины искореженные и обгоревшие, другие выглядят целыми.