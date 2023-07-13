Российский военный рассказал о брошенных на убой солдатах ВСУ под Запорожьем

Российский боец Сатурн заявил, что командование ВСУ бросает солдат на убой под Запорожьем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении бросают пехоту фактически на убой. Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий с позывным Сатурн.

Он отметил, что командование противника приказывает бойцам идти на штурм российских позиций без поддержки техники. В результате атакующие подразделения ВСУ были остановлены и уничтожены ответным огнем.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к Крыму. По его словам, украинские военные планировали подойти к полуострову с запорожского направления. «Но этот план уже очевидно провалился», — добавил он.

12 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры кладбища американской техники у Орехова на запорожском направлении. «Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley. Часть бронемашин уничтожена, а часть просто брошена», — говорится в публикации. На кадрах показана техника производства США, некоторые бронемашины искореженные и обгоревшие, другие выглядят целыми.