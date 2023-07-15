США предупредили об опасности уничтожения российскими подлодками

Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику подлодками и уничтожит США

В случае прямого военного конфликта с США Россия может направить в Атлантический океан подводный флот, который способен уничтожить Соединенные Штаты. Об этом в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Видео опубликовано в блоге полковника на YouTube.

«Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан», — отметил военный. При это он подчеркнул, что США на сегодняшний день такими возможностями не обладают.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть реальные данные о потерях, которые понесли Вооруженные силы страны в ходе контрнаступления. Также он рассказал, что украинские военные разозлились на Зеленского из-за его невыполнимых приказов. По его данным, солдаты ВСУ отказываются идти в атаку и дезертируют целыми взводами.