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00:15, 16 июля 2023Бывший СССР

В Киеве опровергли причастность к попытке покушения на Собчак и Симоньян

Подоляк: Киев непричастен к попытке покушения на Собчак и Симоньян
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Stringer / Reuters

Киев непричастен к подготовке покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает агентство УНИАН.

По словам Подоляка, украинским властям невыгодно нападение на Симоньян и Собчак, поскольку «они ни на что не влияют». «Они нам совершенно точно не нужны.<...> Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [российской спецоперации на Украине] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле», — отметил он.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и Собчак. Уточнялось, что подготовкой нападения занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины.

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    Марина Совина
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