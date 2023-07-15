Украинский пленный рассказал о брошенных Киевом в ДНР раненых бойцах ВСУ

РИА Новости: украинский пленный рассказал, что ВСУ не эвакуируют своих раненых бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не эвакуируют своих раненных бойцов под Берховкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). О брошенных Киевом военнослужащих сообщил украинский пленный, слова которого приводит РИА Новости.

Мужчина рассказал, что был ранен в голову, после чего спустился в подвал одного из зданий. «Со мной было пять человек. Мы начали вызывать эвакуацию, нам сказали ждать», — поделился пленный. По его словам, в какой-то момент он решился покинуть подвал и самостоятельно искать помощи.

Пленный также заявил, что до этого ни разу не был в бою. «Нас кинули без офицеров. Я не знаю, что это за война, для чего она нужна, что они хотят. В мирной жизни я был механизатор, а здесь — пехотинец», — сказал он.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что вооружение, которым обеспечены бойцы с украинской стороны, является очень плохим. По его словам, военным часто не удается воспользоваться тем оружием, с которым их обучали работать.