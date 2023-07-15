Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 15 июля 2023Бывший СССР

Российские военные в Запорожской области получили высокоточные снаряды

Подразделения ВС России в Запорожской области получили высокоточные снаряды

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России в Запорожской области получили высокоточные снаряды в количестве, достаточном для создания неблагоприятных условий для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.

«Нашим подразделениям, дислоцированным на участке фронта в районе населенного пункта Каменское, поступила партия высокоточных боеприпасов. Количество их достаточное для создания крайне неблагоприятных условий для противника на этом участке фронта», — рассказал командир.

Как уточнил собеседник агентства, российские военные получили 152-миллиметровые боеприпасы «Краснополь» и 122-миллиметровые снаряды «Китолов-2М». По его словам, эти боеприпасы будут использоваться для поражения танков, боевых бронированных машин и живой силы ВСУ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал ситуацию в регионе напряженной. Он рассказал, что ВСУ стянули пехоту к так называемой серой зоне контрудара, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Среди подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак выявили несовершеннолетних

    В США назвали потери ВСУ в технике

    Бузова объяснила нежелание выходить замуж

    Российские военные в Запорожской области получили высокоточные снаряды

    Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО

    Стала известна стоимость аренды жилья вблизи ведущих столичных вузов

    Гоночный болид заметили и сняли на видео очевидцы в кустах у московского парка

    Президент Южной Кореи заявил о вере в чудо на реке Днепр

    В Совфеде обвинили США в развязывании 201 конфликта с конца Второй мировой войны

    Стали известны подробности обвинения против администратора «Кремлевской прачки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости