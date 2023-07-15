Российские военные в Запорожской области получили высокоточные снаряды

Подразделения ВС России в Запорожской области получили высокоточные снаряды

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России в Запорожской области получили высокоточные снаряды в количестве, достаточном для создания неблагоприятных условий для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.

«Нашим подразделениям, дислоцированным на участке фронта в районе населенного пункта Каменское, поступила партия высокоточных боеприпасов. Количество их достаточное для создания крайне неблагоприятных условий для противника на этом участке фронта», — рассказал командир.

Как уточнил собеседник агентства, российские военные получили 152-миллиметровые боеприпасы «Краснополь» и 122-миллиметровые снаряды «Китолов-2М». По его словам, эти боеприпасы будут использоваться для поражения танков, боевых бронированных машин и живой силы ВСУ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал ситуацию в регионе напряженной. Он рассказал, что ВСУ стянули пехоту к так называемой серой зоне контрудара, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова.