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14:33, 15 июля 2023Силовые структуры

Суд арестовал админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Суд арестовал на два месяца админа Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца полковника ФСБ в отставке и админа канала Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу», — указали в суде.

Отмечается, что Полякову грозит лишение свободы сроком до 15 лет по статье 163 УК РФ. В данный момент суд рассматривает возможность ареста его подельника Александра Санина.

Экс-полковника ФСБ Полякова задержали 14 июля по подозрению в вымогательствах у политиков и бизнесменов. Как стало известно, он администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief.

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    Глеб Бажуткин
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