Экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов задержали за вымогательства

В Москве задержали экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов за вымогательства

В Москве задержали экс-полковника ФСБ за вымогательства у политиков и бизнесменов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», задержанный администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief. В настоящее время он находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что администратор Telegram-канала «Адские бабки» Инна Чурилова получила четыре года условно по делу о вымогательстве у сотрудника Промсвязьбанка.