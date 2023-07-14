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16:41, 14 июля 2023Силовые структуры

Экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов задержали за вымогательства

В Москве задержали экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов за вымогательства

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержали экс-полковника ФСБ за вымогательства у политиков и бизнесменов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», задержанный администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief. В настоящее время он находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что администратор Telegram-канала «Адские бабки» Инна Чурилова получила четыре года условно по делу о вымогательстве у сотрудника Промсвязьбанка.

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    Илона Палей
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