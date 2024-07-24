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09:24, 24 июля 2024Силовые структуры

Полковник ФСБ России вымогал миллионы рублей у IT-компании через Telegram

Полковник ФСБ Поляков обвиняется в вымогательстве 42,5 млн рублей через Telegram
Начало событий в новости Экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов задержали за вымогательства

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела против полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке Михаила Полякова, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, обвиняемых в вымогательстве 42,5 миллиона рублей у IT-компании «Ланит». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Все трое фигурантов находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Все трое своей вины не признают.

По данным следствия, не позднее ноября 2020 года Поляков состоял на службе московского управления ФСБ, которое занималось защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Тогда он придумал план, по которому на его Telegram-каналах публиковались негативные материалы, которые могли нанести ущерб компании «Ланит». Речь идет о таких популярных Telegram-каналах, как «Незыгарь», «Кремлевская прачка», «Банкста», «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) и Brief. Обвиняемые требовали с IT-компании денег за удаление негативных сообщений и установку «блока на негатив». Изначально речь шла о блокировке на трехмесячный период, но затем срок был продлен. В период с ноября 2020 года по июль 2023 года Поляков, Санин и Савинский получили 42,5 миллиона рублей.

14 июля 2023 года Поляков был задержан. К этому моменту он вышел в отставку.

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      Анна Габай
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