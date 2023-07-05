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13:45, 5 июля 2023Силовые структуры

Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Инне Чуриловой вынесли приговор

Инна Чурилова получила 4 года условно по делу о вымогательстве у сотрудника Промсвязьбанка

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Администратора Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» Инну Чурилову приговорили к условному сроку по делу о вымогательстве. Об этом в среду, 5 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, суд вынес приговор — четыре года условно и штраф в один миллион рублей. Осужденная Чурилова извинилась перед потерпевшим Александром Ушаковым (сотрудник Промсвязьбанка) и уже выплатила ему 420 тысяч рублей ущерба. Прокуратура отметила, что журналистка соблюла условия заключенной со следствием сделки.

В связи с заключенной сделкой дело Чуриловой было выделено в отдельное производство. Вместе с ней по делу проходят журналистка Александра Баязитова и еще одна администратор каналов Ольга Архарова.

Всех трех задержали 10 августа 2022 года и предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

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