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12:37, 15 июля 2023Мир

В Румынии проверят «приюты ужасов»

Digi 24: в Румынии проверят 98 жильцов из «приютов ужасов»

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Национальный институт судебной медицины Румынии по просьбе следователей проведет проверку почти сотни пожилых людей из-за возможного жестокого обращения с ними в приютах. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Экспертизу проведут относительно 98 человек в трех приютах, находящихся в уезде Илфов. «Следователи хотят подтвердить, подвергались ли люди жестокому обращению в центрах, где о них должны были заботиться», — отмечает автор материала. По требованию следователей врачи института осмотрели пожилых людей, а также начали проводить токсикологические исследования, так как у правоохранительных органов имеются подозрения, что подопечным приютов давали слишком много седативных препаратов. Помимо этого, им могли не выдавать еду, не оказывать необходимую медпомощь и должным образом не обеспечивать их средствами гигиены и лекарствами.

В начале июля стало известно о том, что на протяжении почти трех лет в уезде Илфов две организованные преступные группы эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов — заставляли их работать, били, отнимали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства, а также пособия и пенсии. Кроме того, подгузники в этих учреждениях, получивших у румынских журналистов название «приюты ужасов», за девять дней менялись лишь дважды. Наконец, в помещениях не было достаточного количества света, в них отсутствовало отопление.

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По информации правоохранительных органов Румынии, 56 замученных практически рабскими условиями пожилых людей пришлось срочно госпитализировать. По результатам проверок семь членов преступных группировок задержали и отправили под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. Из-за случившегося в отставку ушли министр труда Мариус Будэй и министр по делам семьи Габриэла Фиря.

В мае стало известно, что казахстанского депутата Мажилиса от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева и его сыновей обвинили в рабовладении.

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    Полина Кислицына
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