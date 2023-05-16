Казахстанского депутата обвинили в рабовладении

КазТАГ: казахстанского депутата Жигули Дайрабаева и его сыновей обвинили в рабовладении

Депутата Мажилиса от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева и его сыновей обвинили в рабовладении. Об этом сообщает казахстанское агентство КазТАГ.

Обвинитель Виталий Ковешников сообщил, что в мае 2021 года Дайрабаев приобрел дом у его друга. После этого он запретил Виталию покинуть дом и обязал остаться работать вместе с его сыновьями Дауреном, Маратом и Дидаром.

«Я говорю — а деньги будешь платить? И он сказал: "Посмотрим". Обещал платить мне 30 тысяч тенге. С этого времени я не видел ни копейки», — рассказал Ковешников.

Виталий, по своему признанию, решился бежать после того, как один из сыновей депутата, Марат, его избил, однако его догнали и поставили перед фактом: «Ты теперь из дома не уйдешь».

В январе движение «Альтернатива» сообщило об освобождении из рабства двух граждан Узбекистана в Нижнем Новгороде. Мажидов Рустам и Халиков Хусан приехали в Россию по приглашению друга. Позднее выяснилось, что большую часть времени с ними вел переписку некий Розумродов Акмар. У них отняли паспорта и прекратили платить им деньги, регулярно избивая.