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14:25, 22 января 2023Россия

Узбекские рабочие выбрались из рабства на стройке в Нижнем Новгороде

Два узбекских рабочих выбрались из рабства на стройке детсада в Нижнем Новгороде

Фото: Shutterstock

Двоим рабочим из Узбекистана удалось выбраться из рабства на стройке муниципального детского сада в Нижнем Новгороде. Об это сообщается в Telegram-канале движения против рабства «Альтернатива».

Как сообщили в движении, двое молодых людей из Узбекистана, Мажидов Рустам и Халиков Хусан, в 2022 году приехали по приглашению друга на заработки в Россию. Им предлагалось поработать на стройке детсада за 800 долларов ежемесячно.

Позднее выяснилось, что большую часть времени с ними вел переписку некий Розумродов Акмар, который отобрал телефон у их друга. Спустя несколько месяцев во время продления разрешения на работу у Мажидова и Халикова отняли паспорта и прекратили платить им деньги. Для того чтобы они продолжали работать, их регулярно избивали, угрожая при этом связями в правоохранительных органах.

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Как сообщает Telegram-канал издания Mash, в январе молодые люди решились бежать без вещей и одежды. Позднее волонтеры «Альтернативы» нашли их замерзшими в одном из московских подъездов. Как уточнили в самом движении, сейчас Мажидову и Халикову уже сделаны временные документы, в ближайшее время они смогут вернуться домой.

Кроме того, молодые люди рассказали, что в Казани существует целый центр, который распределяет трудовых мигрантов по разным регионам, где с ними случаются истории, аналогичные произошедшей с ними.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае волонтерам удалось хитростью выкрасть прожившего полгода в рабстве у фермера человека.

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Алевтина Запольская
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