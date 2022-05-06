Россияне хитростью выкрали полгода страдавшего в рабстве человека

На Ставрополье волонтеры спасли мужчину, который полгода провел в рабстве у фермера

В Ставропольском крае волонтеры хитростью выкрали прожившего полгода в рабстве у фермера человека. Им удалось тайком скоординировать действия с пострадавшим и ночью вывезти его с участка. Подробности спасения россиянина «Ленте.ру» рассказал участник общественной организации «Альтернатива» Алексей Никитин.

По его словам, пострадавшего зовут Григорий Байрак. Он рассказал волонтерам, что остался без дома и родных. После этого попал на сельхозработы в селе Величаевское. «Там у него отобрали паспорт. Скорее всего, через рабочий дом (организации, предлагающие еду и жилье в обмен на выполнение какой-либо работы — прим. «Ленты.ру»). А потом попал на эту ферму. Был где-то полгода на ней. Я его спрашивал, как туда попал, а он говорит, что не помнит», — рассказал Никитин.

Байрак самостоятельно обратился с просьбой о помощи в организацию через соцсеть «Одноклассники». У мужчины был спрятан телефон, с которого он мог выходить ночью на связь для координирования волонтеров. Сотовый с нулевым балансом на сим-карте ему выдал фермер. По словам Никитина, это распространенная практика в случаях с похищением людей для рабского труда. Таким образом преступники держат связь со своими работниками. Волонтер предположил, что деньги на счет телефона могли положить местные жители.

Пострадавший не мог точно объяснить, где находится ферма, на которой его удерживают. Никитин отправил ему СМС-сообщение с запросом координат, по которым выехал другой волонтер.

«Просто незаметно забрали [Григория]. Это уже поздняя ночь была. Он ушел, пока никто не видел. И его быстренько на машине наш волонтер увез», — объяснил общественник. После этого мужчину отправили с рыночными торговцами на автобусе в Москву, где его встретил Никитин. Волонтер отметил заторможенное состояние мужчины, а также его жалобы на провалы в памяти.

Сейчас Байрак находится в городе Кимры Тверской области во временном жилье, в котором организация временно размещает спасенных людей. Кроме того, волонтеры ищут ему работу.

Это не первый случай в России, когда бездомных похищают для рабского труда. В апреле в Ростовской области осудили четверых мужчин, которые силой или обманом, обещая работу, отвозили нищих в частный дом в Батайске. Преступники отбирали у людей документы и заставляли их бесплатно работать на сельскохозяйственных полях.