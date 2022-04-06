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Четверых россиян осудили за удержание в рабстве 20 человек

Под Ростовом четверых местных жителей осудили за использование рабского труда бомжей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ростовской области четверых местных жителей отправили в колонию за похищение людей и использование рабского труда. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

25-летнего подсудимого приговорили к десяти годам лишения свободы, его 24-летнему сообщнику дали девять лет, 30-летнему фигуранту — шесть лет, а их 49-летнего соучастника осудили на восемь лет.

По данным следствия, в период с июня 2018-го по август 2019 года осужденные искали на улицах Ростова-на-Дону бомжей и нищих, после чего либо похищали их, либо, обещая трудоустройство, обманом отвозили в частный дом в Батайске. Там у них забирали все документы и насильно удерживали в помещении, в котором не было надлежащих условий для проживания и питания.

Потерпевших заставляли бесплатно работать за сельскохозяйственных полях и на заводе по производству полимерных изделий, а положенные им деньги злоумышленники забирали себе.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники МВД и СКР. 20 пленников освободили, а фигурантов арестовали.

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Елизавета Новикова
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