Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правобережье Днепра

Российские войска авиаударом Су-34 уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона, передает ТАСС.

Уточняется, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт 222-го отдельного батальона ВСУ в районе населенного пункта Никольское. Также были ликвидированы 25 украинских военнослужащих.

Ранее российский боец с позывным Каток рассказал, что Вооруженные силы Украины используют переданную Илоном Маском систему Starlink для защиты беспилотников от противодронных средств.