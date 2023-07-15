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23:50, 15 июля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правобережье Днепра

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Российские войска авиаударом Су-34 уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона, передает ТАСС.

Уточняется, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт 222-го отдельного батальона ВСУ в районе населенного пункта Никольское. Также были ликвидированы 25 украинских военнослужащих.

Ранее российский боец с позывным Каток рассказал, что Вооруженные силы Украины используют переданную Илоном Маском систему Starlink для защиты беспилотников от противодронных средств.

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    Марина Совина
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