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11:49, 15 июля 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал о намеке Путина

Экс-разведчик США Риттер: Россия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show рассказал, какие города Российская армия освободит на Украине.

По его словам, президент России Владимир Путин намекнул на дальнейшее развитие ситуации на фронте. «Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 километров», — отметил он.

Риттер убежден, что армия России освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск и больше не позволит украинцам занять их. После этого Запад вынудит украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что находится под властью киевского режима, заключил он.

Ранее экс-разведчик заявил, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением правительства Владимира Зеленского и станет концом для него.

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    Варвара Кошечкина
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