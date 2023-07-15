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21:15, 15 июля 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о привлечении Бразилии к проведению саммита мира

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Бразилия будет привлечена к проведению саммита мира
Игорь Жовква

Игорь Жовква. Фото: Alejandro MartANez VA©Lez / Globallookpress.com

Бразилия будет привлечена к проведению «саммита мира», президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Игорь Жовква, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что существуют трудности. «Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек непростой...», — заявил Жовква.

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    Марина Совина
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