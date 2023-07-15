В Киеве сообщили о привлечении Бразилии к проведению саммита мира

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Бразилия будет привлечена к проведению саммита мира

Бразилия будет привлечена к проведению «саммита мира», президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Игорь Жовква, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что существуют трудности. «Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек непростой...», — заявил Жовква.